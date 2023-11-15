“عجز العدو”… زهران: “إنجاز وهمي” للجيش الإسرائيلي

كتب مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على منصّة “إكس”: “يعلم نتنياهو قبل سواه أن الشفاء مجرد مركز طبي وليس مقراً عسكرياً، وكل حديثه عن المستشفى كقلعة عسكرية ليس إلا كذب الهدف منه الخروج بصورة إنجاز ولو كان وهمياً”.
وأضاف: “فقد عجز العدو عن إلتقاط صوراً لمقاتلين يرفعون الراية البيضاء أو أسر لقادة من المقاومة أو تحرير لأسراه وهنا الأساس في عمليته المزعومة. ولذلك تحاول جحافله تصوير إقتحام الشفاء كإنجار نوعي يعوض خيبة عدم تحقيق أي من الأهداف التي رسمها لنفسه”.
وختم زهران: “المسألة بإختصار تحقيق إنجاز وهمي يعوّضه عدم تحقيق أي إنجاز عسكري كبير”.
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