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عداد “كورونا” صعودا￼
محلي
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الجمعة 15 تموز 2022
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل حالتي وفاة و1811 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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