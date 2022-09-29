عدوان: المنظومة “مضعضعة” وعلى المعارضة التوحد لتكمل خطوة اليوم￼

قال النائب جورج عدوان بعد انتهاء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية: “الجلسة اليوم أكدت أمرا واضحا أنه في وقت المنظومة مضعضعة وأكثر ما استطاعت القيام به هو أن تضع أوراقا بيض، هناك معارضة قدمت مرشحا نتج عن تشاور بين كل المعارضة والشخص الذي أخذ اكبر عدد من الأصوات هو ميشال معوض، ونحن صوتنا له”.
أضاف: “ما حصل اليوم خطوة أولى لتوحيد المعارضة، ونحن نتوجه اليوم إلى كل المعارضة لنتمنى عليهم أن نتوحد جميعا لنكمل الخطوة الأولى التي بدأت اليوم والتي أكدت أننا إن اجتمعنا جميعنا قادرون على إيصال رئيس للجمهورية. نحن غير معنيين بتفاهم الخارج، نحن سياديون ونريد رئيسا صنع في لبنان، وميشال معوض صنع في لبنان وهو ابن الشهيد رنيه معوض الذي نعلم جميعا من اغتاله”.
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