عدوان: سنستمر بمناقشة الموازنة ومعارضتها￼

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أننا “نحن كتكل جمهورية قوية دستوريون وجمهوريون ولن نقاطع جلسة الغد، سنحضر جلسة وسنستمر بمناقشة الموازنة ومعارضتها”.
وأضاف عبر الـ”mtv” أن “الموازنة هي شكلية وليست إصلاحية وتستمر بالنهج الذي كان سابقا ً بمخالفاتها القانونية والدستورية”.
وتابع: “كنا نتمنى لو أن الحكومة قدمت منذ سنة خطة مالية اقتصادية شاملة للتعامل مع الوضع الصعب، لكنها للأسف تتهرب لأن ما لديها من أفكار وليس خطة، لا يجيب كيف سيتم رفع النمو أو كيف سترد الودائع وكيف سيعالج الوضع الاقتصادي المتردي”
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا