عدوان: عدد اصوات معوض يرتفع وعدد الاوراق البيضاء يتراجع

بعد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، قال النائب جورج عدوان باسم تكتل الجمهورية القوية: اتصالاتنا تؤكد ان ضمن المسار القائم اليوم، هناك نواب اضافيون سيصوتون لميشال معوض الخميس المقبل، اي ان رقمه سيرتفع.
اضاف: لبعض كان يقول إنّ كلّ شيء يتكرّر بين جلسة وأخرى ولكن يجب أن نفصل إذ هناك مرشّح معروف يزيد عدد مؤيّديه ومن غير الصحيح أنّ ترشيح ودعم كتلة “الجمهورية القويّة” لمعوّض مناورة. ولفت الى ان سكور معوض يرتفع بينما الاوراق البيضاء يتراجع. واشار الى ان تطيير النصاب دليل لا مسؤولية.
واعلن ان قائد الجيش أثبت بممارساته أنّه شخص مسؤول ويمتلك المؤهّلات ولكنّه لم يترشّح حتّى اليوم وعندما نصل إلى هذا الأمر نجتمع كتكتّل ونتّخذ القرار.
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