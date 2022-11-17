عدوان: نحن مع نصاب الثلثين ولكن نتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع

تمنى النائب جورج عدوان، خلال الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية، “التعاطي مع موضوع دستورية نصاب الجلسات بهدوء حتى نوضح الأمور كما هي وكما حصل من قبل”.
وأعلن ان ” لا مانع إطلاقا من عقد جلسة تفسير للدستور وهذا حق للنواب، ولكن سواء حصلت الجلسة أم لا يجب أن نميز بين موضوع النصاب وموضوع الانتخابات”.
وأشار الى ان “الدستور تحدث عن عملية الانتخاب وليس عن النصاب، وحدد أن انتخاب الرئيس يحصل بثلثي عدد النواب، وبالتالي فسر من يتحدث دستوريا الأمر بأن النصاب بشكل دائم يكون بالثلثين”.
واوضح ان “في المجلس النيابي وفي النظام الداخلي هناك مواد تتحدث عن عدم جواز غياب النواب ووجوب تقديم عذر عن الغياب، وبالتالي النظام يقتضي على النواب أن يحضروا ويقوموا بمسؤولياتهم”.
واكد “اننا مع نصاب الثلثين، ولكن نتمنى على النواب أن يمارسوا دورهم ومسؤوليتهم في صندوق الاقتراع”.
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