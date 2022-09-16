عدوان : نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة

قال رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان من ساحة النجمة، بعد رفع الجلسة:” نحن من أفقدنا نصاب جلسة إقرار الموازنة وما يحصل خارج المجلس النيابي وداخله يؤشر إلى أنّنا نعيش في عالمين مختلفين وعوض السعي لرد أموال المودعين يعملون على تهريبا”ت.
أضاف:”تم اجراء تعديل وزيادات على الأرقام في اللحظة الأخيرة وناقشنا الموازنة من دون قطع حسابات، وهذه الأمور غير مقبولة.مستعدون لأن نبقى في المجلس وننام هنا شرط أن يتم اقرار موازنة بأرقام جيدة ولكن هذه الطريقة في العمل لا تحترم القانون”.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا