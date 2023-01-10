عدوان: هدف خطة الحكومة شطب أموال المودعين و”عفى الله عما مضى”

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان، إلى أنه “بعد كلام طويل امتد لأكثر من سنتين، نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه”.
وأكد عدوان عقب اجتماع لجنة الإدارة والعدل اليوم في ساحة النجمة أن “هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحمل المنظومة التي أوصلتنا الى الوضع الحالي مسؤولياتها”.
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