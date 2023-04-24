عطاالله يطالب بالمحاسبة: إحياء ذكرى المجازر الأرمنية لم يعد ينفع

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطاالله عبر “تويتر”: “إحياء ذكرى المجازر بحق الأرمن والسريان لم يعد ينفع بل يجب أن تتم المحاسبة، لأن إجرام ورثة مرتكبي تلك المجازر لا يزال مستمرا ولا بد من منعهم من ارتكاب جرائم مماثلة في زمننا الحاضر”.
غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطاالله عبر “تويتر”: “إحياء ذكرى المجازر بحق الأرمن والسريان لم يعد ينفع بل يجب أن تتم المحاسبة، لأن إجرام ورثة مرتكبي تلك المجازر لا يزال مستمرا ولا بد من منعهم من ارتكاب جرائم مماثلة في زمننا الحاضر”.
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