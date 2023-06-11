عطالله: جهاد أزعور مرشح جدّي وليس مرشح تحدي

أوضح النائب جورج عطالله :”ان اجتماعات التيار الوطني الحر الأخيرة شهدت نقاشا حول ترشيح جهاد أزعور كونه لا يستوفي جميع المواصفات التي وضعها التيار لكنه أكّد أنه تمّ التفاهم على الموضوع والجميع ملتزم بالتصويت لأزعور في جلسة الأربعاء”.
وأكد عطالله في حديث الى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان:” جهاد أزعور مرشح جدّي وليس مرشح تحدي اطلاقا، أعلن انه في خلال لقاءاته مع التيار تبنّى ورقة الأولويات الرئاسية بشكل كامل وهذا ما يعزّز ترشيحه”.
وذكّر عطالله النائب هاشم بكلام رئيس التيار جبران باسيل:” لا الحزب ولا السيد نصرالله يمون على التيار بالموضوع الرئاسي وذلك قبل ان يعلن الحزب ترشيح فرنجية لكنه قال إن ذلك لا يعني الدخول في مواجهة مع حزب الله”.
وعن موقف التيار من الحوار ،اشار لصوت كل لبنان:” ان التيار كان مع الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري لكن الحملة التي شنّتها حركة أمل في وقتها أطاحت بأي امكانية لتلبية تلك الدعوة”.
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