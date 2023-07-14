عطالله: ميقاتي يعرقل

أشار عضو تكتل “لبنان القويّ” النائب جورج عطالله أنَّ “التيار يتحمل عبء المطالبة بحل ملف النزوح ووضع حل له، ومازلنا نقوم بتنظيم المؤتمرات الهادفة لوضع المجتمع الدولي في اضرار هذا الملف على لبنان”.
وفي حديث إذاعي، أكّد عطالله أنَّ “لا شيء اسمه “عودة طوعية” انها “كذبة كبيرة” في ظل الإغراءات المالية لبقاءهم في لبنان”.
وأضاف: “اقتراح بعدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد بعد 2011، وهذا الاقتراح قدمته بموافقة تكتل لبنان القوي”.
وتابع: “التيار الوطني الحر يقوم بحركة كبيرة جداً على المستوى التشريعي والديبلوماسي وأحد أهم أسباب الأزمة الانقسام اللبناني وعدم اتخاذ القرار لحل هذه الأزمة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعرقل”.
ولفت إلى أنَّ “كل ملف مأزوم وبحاجة الى حوارات جدية، فإن الطروحات التي تحدث على الإعلام تعرقل ولا تسهل وعدم الإفصاح عنها يعطيها حصانة في الاتجاه الإيجابي”.
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