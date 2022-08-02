موقع البرامج
نشرات الأخبار
عطلة الصحافة في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت
محلي
|
الثلاثاء 02 آب 2022
Post Views: 125

صدر عن نقابتي الصحافة والمحررين البيان الآتي:
“لمناسبة اعلان الحداد الوطني في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى ، تتوقف الصحف عن العمل في هذه الذكرى الأليمة التي تصادف يوم الخميس الواقع فيه 4 آب 2022.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من انفجار مرفأ بيروت
اجراءات بعد انهيار الاهراءات
محلي
|
الإثنين 01 آب 2022
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com