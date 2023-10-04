عطية: الموفد القطري يواصل عمله بصمت

كشف النائب سجيع عطية بأن كل الأطراف الداخلية تنتظر استئناف المبادرتين الفرنسية والقطرية، مؤكداً أن “الموفد القطري أبو فهد آل ثاني ما زال في لبنان ويواصل عمله بصمت”.
ويقول عطية لـ “الديار” إن الإستحقاق الرئاسي “عاد إلى نقطة البداية بسبب التعقيدات التي عادت وظهرت في الايام الماضية، إذ أن العودة إلى نقطة الصفر، أتت نتيجة انعدام أي مؤشرات للحلحلة في هذا الملف،” موضحاً أن “المشهد اليوم يلحظ انقساماً بين فريقين أو بلوكين، الأول هو البلوك الشيعي المتمسّك بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مقابل البلوك المسيحي المعارض الذي يضع فيتو على فرنجية”.
وعن الحراك الجاري من أجل إنجاز الإستحقاق الرئاسي، يلفت إلى أن “القطري يحاول الآن التخفيف من التصّلب في المواقف، ولكن حتى الساعة لا أحد يبدو أن أي فريق هو مستعد لتعديل موقفه”.
وفي هذا السياق أضاف أن “المساعي القطرية مستمرة وباتجاه كل الأطراف، وإن كنا لم نلتق بعد الموفد القطري، ولكنه ما زال في بيروت ويواصل جولاته ولقاءاته مع الجميع، ذلك أن الحراك الذي يقوم به غير معلن، وما زال مستمراً وراء الكواليس وبهدوء وصمت وبعيداً عن الإعلام”.
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