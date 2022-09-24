عقب ظهوره بمكتب ملك بريطانيا.. ما قصة الصندوق الأحمر؟

التقطت صورة للملك تشارلز الثالث وهو يتسلم مهامه الحكومية الجديدة في قصر باكنغهام لأول مر، وظهر في الصورة “الصندوق الأحمر” الشهير، الذي كان علامة بارزة خلال فترة الملكة إليزابيث.
وظهر في الصورة الملك وهو ينظر في صندوقه الأحمر الرسمي الذي يحتوي على وثائق من الحكومة البريطانية والكومنولث.
وخلال فترة حكمها، تم تصوير الملكة إليزابيث الثانية بشكل منتظم مع صندوقها الأحمر الرسمي، الذي يتلقاه كل ملك من سكرتيرته الخاصة.
على ماذا يحتوي الصندوق الأحمر؟
يحتوي الصندوق الأحمر على أوراق من وزراء الحكومة في بريطانيا ودول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الكومنولث.
ويتم إرسال المستندات من مكتب السكرتير الخاص إلى الملك، أينما كان حول العالم، في صندوق أحمر مغلق.
وتشمل هذه الأوراق التي تتطلب توقيعا ووثائق موجزة ومعلومات حول الاجتماعات القادمة.
تاريخ الصندوق
كانت الملكة إليزابيث الراحلة، قد قدمت الصندوق الأحمر الشهير، أول مرة، لوالدها الملك جورج، بمناسبة أعياد الميلاد عام 1951، وفقا لموقع سكاي نيوز.
وأكدت شركة المنتجات الجلدية البريطانية الفاخرة “غيل آند بارو هيبرن” أن الصناديق الخاصة بالملك تشارلز قيد الإنتاج.
ومن المتوقع أن يتم تسليم أكثر من 10 صناديق، من نفس النوع، خلال الأشهر القادمة.
وذكرت الشركة أن الملكة الراحلة لم تتوقف عن استخدام الصناديق المصنوعة بمناسبة استلامها الحكم عام 1953، والتي تم “تجديدها بشكل دوري” لإبقائها في حالة جيدة.
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