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عقل: شوارع بيروت تصرخ مع المودعين “صرخة حق”
محلي
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الثلاثاء 09 أيار 2023
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غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر بالقول: 

شوارع بيروت تصرخ مع المودعين “صرخة حق” بوجه منظومة مالية-مصرفية تحتجز وتنهب “عرق جبين الأوادم”… بغطاء سياسي!

لا، المودعين “مش شحادين”!!!
هيدا حقهم، وإنتوا سرقتوه!!!!

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