عقل: شوارع بيروت تصرخ مع المودعين “صرخة حق”

غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر بالقول:
شوارع بيروت تصرخ مع المودعين “صرخة حق” بوجه منظومة مالية-مصرفية تحتجز وتنهب “عرق جبين الأوادم”… بغطاء سياسي!
لا، المودعين “مش شحادين”!!!
هيدا حقهم، وإنتوا سرقتوه!!!!
غرد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر تويتر بالقول:
شوارع بيروت تصرخ مع المودعين “صرخة حق” بوجه منظومة مالية-مصرفية تحتجز وتنهب “عرق جبين الأوادم”… بغطاء سياسي!
لا، المودعين “مش شحادين”!!!
هيدا حقهم، وإنتوا سرقتوه!!!!
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