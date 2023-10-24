عقل: محمد الحوت متل رياض سلامة… تغطيه نفس الفئة من اللبنانيين “الواطيين”!

كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة “أكس”:
محمد الحوت متل رياض سلامة! وبتغطيه نفس الفئة من اللبنانيين الواطيين. مكتوب علينا وحدنا نلاحق المخالفات، وهذا ما نفعله خدمةً لكل الأوادم في لبنان والإنتشار.
كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة “أكس”:
محمد الحوت متل رياض سلامة! وبتغطيه نفس الفئة من اللبنانيين الواطيين. مكتوب علينا وحدنا نلاحق المخالفات، وهذا ما نفعله خدمةً لكل الأوادم في لبنان والإنتشار.
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