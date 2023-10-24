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عقل: محمد الحوت متل رياض سلامة… تغطيه نفس الفئة من اللبنانيين “الواطيين”!
محلي
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الثلاثاء 24 تشرين الأول 2023
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كتب عضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على منصة “أكس”:

محمد الحوت متل رياض سلامة! وبتغطيه نفس الفئة من اللبنانيين الواطيين. مكتوب علينا وحدنا نلاحق المخالفات، وهذا ما نفعله خدمةً لكل الأوادم في لبنان والإنتشار.

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