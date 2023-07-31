علقت بين فكّي تمساح لـ90 دقيقة.. ونجت باعجوبة!

نجت سيدة في إندونيسيا بأعجوبة من هجوم تمساح استمرّ لمدة 90 دقيقة.
وكانت فالميرا دي جيسوس (38 عامًا)، العاملة في مزرعة زيت النخيل، تستخرج المياه من مجرى مغطى بالأعشاب في مقاطعة كاليمانتان الغربية بإندونيسيا في 27 تموز، غير مدركة أن التمساح كان يتربص تحت أوراق الشجر. وعندما اقتربت، قفز الزاحف وسحبها إلى الأسفل، وفقا لموقع “ديلي ميل”،.
وقاتلت الأم لطفلين بشجاعة التمساح، وصرخت طلباً للمساعدة، فهرع الموظفون الآخرون لمساعدتها. وغرقت المرأة ببطء بعدما حاول الزاحف سحبها بعيدًا.
وفي نهاية المطاف، تمكن الموجودون من إخراج فالميرا من المستنقع ونقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح خطيرة في جسدها.
وقالت فالميرا: “لم أستطع التحرر من التمساح. ثم بدأت أشعر وكأنني أصبحت أضعف. ظننت أنني سأموت، لأنني كنت أسقط تحت الماء”.
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