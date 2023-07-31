موقع البرامج
نشرات الأخبار
علقت بين فكّي تمساح لـ90 دقيقة.. ونجت باعجوبة!
متفرقات
|
الإثنين 31 تموز 2023
Post Views: 698

نجت سيدة في إندونيسيا بأعجوبة من هجوم تمساح استمرّ لمدة 90 دقيقة.

وكانت فالميرا دي جيسوس (38 عامًا)، العاملة في مزرعة زيت النخيل، تستخرج المياه من مجرى مغطى بالأعشاب في مقاطعة كاليمانتان الغربية بإندونيسيا في 27 تموز، غير مدركة أن التمساح كان يتربص تحت أوراق الشجر. وعندما اقتربت، قفز الزاحف وسحبها إلى الأسفل، وفقا لموقع “ديلي ميل”،.

وقاتلت الأم لطفلين بشجاعة التمساح، وصرخت طلباً للمساعدة، فهرع الموظفون الآخرون لمساعدتها. وغرقت المرأة ببطء بعدما حاول الزاحف سحبها بعيدًا.

وفي نهاية المطاف، تمكن الموجودون من إخراج فالميرا من المستنقع ونقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح خطيرة في جسدها.

وقالت فالميرا: “لم أستطع التحرر من التمساح. ثم بدأت أشعر وكأنني أصبحت أضعف. ظننت أنني سأموت، لأنني كنت أسقط تحت الماء”.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com