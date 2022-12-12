عليق خلال وقفة اجتجاجية لمتحدون امام مجلس النواب: المجلس سلطة تشريعية يجب أن تكون مع الناس وتشرع بالعدل

نفذ تحالف “متحدون” وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب.
وألقى رامي عليق كلمة قال فيها:” نحن اليوم نعبر عن وجع كل اللبنانين والمودعين ،ونمد يدنا للناس الذين لديهم ضمير”. وطالب “الأحزاب والنقابات والنواب المستقلين بالتعاون فيما بينهم من أجل إعادة بناء هدا الوطن لأننا كلنا شركاء فيه ضد الفساد”.
وأضاف:” بعد جدل الكابيتال كونترول هناك اعتراض على البند ١٢ ونطالب باستعادة الأموال التي هربت إلى الخارج عندها نطبق الكابيتال كونترول ،ونؤكد دور المرجع الصالح للنظر بالنزاعات”، معتبرا أن “مجلس النواب سلطة تشريعية يجب أن تكون مع الناس وتشرع بالعدل”.
وختم :”تم التواصل مع عدد من النواب الذين تجاوبوا معنا، ونأمل من باقي النواب أن يحكموا ضميرهم لان المودعين نصف الشعب اللبناني وقدانتخبوكم”.
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