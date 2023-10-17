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علي حجازي يقرع طبول الحرب: مسلحون وجاهزون!
حوار اليوم
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الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023
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حوار اليوم مع الأمين العام لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان علي حجازي

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