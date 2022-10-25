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علي درويش: لا أفق حكومي قريب والدستور سيكون الحكم في الفراغ
نبض بيروت
|
الثلاثاء 25 تشرين الأول 2022
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علي درويش: لا أفق حكومي قريب والدستور سيكون الحكم في الفراغ

نبض بيروت مع النائب السابق علي درويش

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