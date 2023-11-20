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علي مراد: رؤية اميركية حول الحرب على غ_زة تختلف عن الاداء واقتتال داخل الكيان وحل دولتين بعنوان جديد
نبض بيروت
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الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
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نبض بيروت مع الكاتب والمحلل السياسي علي مراد

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