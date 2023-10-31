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علي مطر: السيد حريص على لبنان وهذا ما سيقوله… واسرائيل تعلم ان الجبهة الشمالية هي الاخطر
نبض بيروت
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الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع الباحث السياسي د. علي مطر

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