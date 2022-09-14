عمادة كلية الاعلام في “اللبنانية” حددت موعد مباراة الدخول للعام الجامعي 2022 – 2023

أعلنت عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية إجراء مباراة الدخول للعام الجامعي 2022- 2023 يوم السبت 24 ايلول الجاري، بدءا من الساعة السابعة صباحا في كلية ادارة الاعمال في مجمع الحدث الجامعي.
وتستمر الكلية في قبول طلبات التسجيل للمباراة في فرعي الكلية الاونيسكو وسد البوشرية يومي الاثنين 19 والاربعاء 21 ايلول الجاري.
تقدم الطلبات في مبنى:الفرع الأول: الأونيسكو، قرب وزارة التربية، هاتف : (961) 1 792 471
الفرع الثاني: سد البوشرية، هاتف : (961) 1 870 627
الاختصاصات:
1.إجازة في الصحافة
2.إجازة في العلاقات العامة واتصال المؤسسات
3.إجازة في الاعلان والاتصال التسويقي
4.إجازة في إدارة المعلومات
5.إجازة في علم البيانات (Data Science) (ينصح به لحملة البكالوريا العلمية.
المستندات المطلوبة:
– البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو ما يعادلها.
– إخراج قيد فردي مصدق أو صورة عن الهوية (شرط إبراز الأصلية عند التسجيل).
– 3 صور شمسية مصدقة.
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