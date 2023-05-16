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عماد رزق يحسم: الانهيار توقف والعسكر ما الو دور سياسي وهذا هو المبلغ السعودي للبنان وسوريا
نبض بيروت
|
الثلاثاء 16 أيار 2023
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عماد رزق يحسم: الانهيار توقف والعسكر ما الو دور سياسي وهذا هو المبلغ السعودي للبنان وسوريا

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