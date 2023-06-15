عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان: مستمرون في الإضراب والاعتصام حتى الاثنين بانتظار معطيات جديدة

عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعا اليوم من ضمن اجتماعاتها المفتوحة، واعلنت في بيان، انه “تم خلال الاجتماع، عرض لوقائع اللقاء الذي تم بين مديرة الشؤون الادارية والمراقب العام المكلفان من قبل المدير العام ووفد من النقابة، حيث تداولوا بالمطلبين المحقين للعمال والمستخدمين: الدعم المالي فتم عرض الية تطبيقية، والاستشفاء والطبابة حيث اصرت النقابة على تحضير دفتر شروط لشركة تأمين صحي واستشفائي وليس لشركة Management المعتمدة حالياً حيث طلب كل من المدير الاداري والمراقب العام وضع سعادة المدير العام بما تم التداول به والمتعلق بالمطلبين المحقين للعمال والمستخدمين وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي تم مع سعادته”.
ولفت البيان الى ان النقابة “قررت الاستمرار في الإضراب التحذيري والاعتصام والتوقف عن العمل داخل كل مراكز المؤسسة وعدم طباعة وتسليم الفواتير لغاية نهار الاثنين 19/6/2023 ضمناً بانتظار ورود اي معطيات جديدة ليبنى على الشيء مقتضاه”، وإستثنت من الاضراب الاستثمار في معامل الانتاج والمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومصلحة التنسيق وعدم اجراء اي مناورات على الشبكة الا بعد التنسيق مع النقابة”.
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