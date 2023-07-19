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عمليات دهم للجيش في حورتعلا وتوقيف مطلوبين
محلي
|
الأربعاء 19 تموز 2023
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ينفّذ الجيش اللبناني، عمليات دهم واسعة ومكثفة في حورتعلا.
واسفرت هذه المداهمات عن توقيف مطلوبين.​

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