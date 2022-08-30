عملية نوعية… إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر وتوقيف المتورطين

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر إلى البلاد الأوروبية بواسطة مراكب غير آمنة تعرِض حياة المهاجرين لخطر الموت، توافرت معلومات حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر في محلة المنية مقابل مبلغ 4000 دولار أميركي للشخص الواحد.
وعلى أثر ذلك، كلفت الشعبة دورياتها تكثيف الجهود الإستعلامية لكشف هوية المتورطين لإحباط عملية التهريب. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، توصلت إلى كشف هوية المتورطين في العملية وهم:
م. خ. (من مواليد عام 1991، لبناني)
خ. خ. (من مواليد عام 1981، لبناني)
و. ز. (من مواليد عام 1982، فلسطيني)
ع. ط. (من مواليد عام 1983، لبنانية).
وفجر تاريخ 24-08-2022 وبنتيجة عمليات المتابعة الميدانية الدقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة المنية نتج عنه توقيف الأول والثاني وإحباط عملية تهريب 24 شخصًا من الجنسية الفلسطينية ولبنانيان كانوا على متن فانين نوع “ميتسوبيشي” وسيارة نوع “BMW” لون فضي متوقفين في المحلة المذكورة، وبصدد التوجه إلى مكان وجود المركب لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية.
وبتفتيش سيارة الـ “BMW” العائدة للأول، تم ضبط كمية من المواد الغذائية وأغراض شخصية عبارة عن 5 سترات نجاة.
وبتاريخ 25-08-2022، أوقفت شعبة المعلومات المتورطين الثالث والرابعة في محلة البداوي.
كما أنه وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم لجهة التخطيط ومباشرة تنفيذ عملية تهريب الأشخاص إلى إحدى الدول الأوروبية عبر البحر بطريقة غير شرعية بالإشتراك مع آخرين، وأنهم قبضوا 21،500 دولار أميركي، جرى ضبطه بحوزتهم، والمبلغ المتبقي أخذه باقي المتورطين (المتوارين عن الأنظار).
وباستماع إفادة الركاب، صرحوا أنهم كانوا بصدد مغادرة الأراضي اللبناني إلى أوروبا مقابل مبلغ 4000 دولار أميركي للشخص الواحد.
وبناء على إشارة القضاء، ترك الركاب وضبط المبلغ المذكور، وسلمت المواد الغذائية إلى إحدى الجمعيات الخيرية.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين الأربعة، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص.
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