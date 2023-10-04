عناية عزالدين ردا على ستريدا جعجع: هذه مدرستكم

ردت عضو كتلة التنمية والتحرير النائبة الدكتورة عنايه عز الدين على ما جاء على لسان النائب ستريدا جعجع بالقول : “عفوا يا صاحبة السعادة، لا نود أن ننزلق الى الرد على “الاسطوانة المشروخة” التي دأبت أنت وزملاؤك على تردادها في إلقاء المسؤولية على غير من يتحملها في إطالة أمد الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.
لا يا سعادة النائب لا تستوي المقارنة بين ممارسة الحق الدستوري في الحضور أو الخروج من الجلسات النيابية وهذا حق، وبين من يعمد عن سابق إصرار وترصد على إنتهاج سياسة التدمير الممنهج والتعطيل للمؤسسات والسلطات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب إشباعا لأحلام ونزوات حزبك القديمة والمستجدة والتي يعرفها القاصي والداني وهذه جريمة”.
وأضافت عزالدين : “يا صاحبة السعادة رئيس مجلس النواب والمجلس النيابي أبوابهما مشرعة لإنجاز الإستحقاقات الدستورية لا سيما رئاسة الجمهورية طبعا بالتكافل والتضامن مع كافة الإرادات الخيرة، وطبعا المجلس أبوابه موصدة في وجه الإرادات الشريرة”.
وختمت النائب عزالدين :”فاعقلوا واتقوا الله بلبنان واللبنانيين الذين بلغوا سن الرشد الوطني ليميزوا الأسود من الأبيض والحق من الباطل فمن لا يملك الشجاعة للحوار مع الآخر من أجل مصلحة لبنان وإنقاذه هو حتما وأنت من بينهم سوف يلجأ الى التضليل والتعطيل .. وهذه مدرستكم”.
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