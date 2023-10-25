“عنوانان أساسيان لحراك باسيل”… عطالله: هناك مخاوف على كل المنطقة ليس فقط على لبنان (الديار)

سألت “الديار” عضو كتلة لبنان القوي النائب غسان عطاالله، عن العنوان الأساسي لحراك النائب جبران باسيل، فقال: “هناك عنوانان أساسيان: الأول هو موقف واضح بالتضامن مع الشعب الفلسطيني واسترجاع حقوقه، والتنديد بالغطرسة الإسرائيلية وكل ما يجري من قتل ودمار وهمجية إسرائيلية، والثاني هو محاولة تحصين وتحييد الساحة اللبنانية إذا أمكن، أي في حال لم تفرض “إسرائيل” حربها علينا، ويندرج تحت كل نقطة عدة بنود، أي أن تحصين وحماية الساحة يكون بملء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة أصيلة، وحل ملف النازحين السوريين بقدر الإمكان، بحيث لن تكون له تأثيرات سلبية في حال تطوّر الوضع، وهذا ما يحاول الوزير باسيل طرحه مع مجمل المسؤولين اللبنانيين اليوم، بهدف الوصول إلى نقاط مشتركة، لأنه في هكذا أزمة يجب العمل على الملفات المشتركة بين الأفرقاء السياسيين لا على الملفات الخلافية”.
ورأى عطاالله أن “الأصوات التي صدرت من بعض الجهات عن أنه لا كلام اليوم برئاسة الجمهورية هو خطأ كبير، لأنه في الأزمات الكبرى يجب الحديث عن ملء الفراغ الرئاسي الحاصل، ونذهب إلى انتخاب الرئيس العتيد، وهناك أيضاً بعض الأصوات النشاز التي أوحت وكأن لبنان منقسم إلى رأيين من المعركة الحاصلة في فلسطين، وفي حال حصولها في الجنوب يجب الحدّ من هكذا حديث داعم لما يحدث في غزة من عنجهية إسرائيلية”.
وعن النتائج العملية التي قد تصدر من هكذا حراك، لفت إلى أن “التيار الوطني الحر يسعى منذ فترة إلى تشجيع حصول أي حل لمشكلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، إلاّ أن البعض تعامل ببطء لأن لديه ترف الوقت، وقضى معظم النواب عطلتهم الصيفية على الشواطئ خارج لبنان، ومنذ أن بدأت الأزمة في غزة لم تنعقد الحكومة، لأن هناك عشرة وزراء خارج البلاد، فنحن في الأساس كنا ندعو دائماً لإيجاد الحلّ للملف الرئاسي، وعلى الجميع أن يدرك اليوم أن هذه الحرب ليست نزهة وستطول، فما هو حاصل كما يبدو أن أي طرف يرفض الإمتثال لمساعي التهدئة لتبادل الأسرى، بل أن هناك طرفاً يسعى للقضاء على الآخر”.
وعن المخاوف على مستقبل لبنان والوجود المسيحي فيه، أشار عطالله إلى أن “لبنان هو جزء من المنطقة، وهناك مخاوف اليوم على كل المنطقة، وليس فقط على لبنان، وبالنسبة إلى الجزئية المسيحية المشرقية فيه، فالتاريخ واضح لجهة الوجود المسيحي في فلسطين والأردن والعراق أو في مصر وسوريا، والعدو الاسرائيلي وضع خطة واضحة يسعى اليها منذ 50 عاماً وحتى يومنا هذا بتهجير المسيحيين، من خلال تهميشهم واضطهادهم وخلق فتنة أو حرب عليهم، فالمشكلة أنه في فترة من الفترات لم يكن هناك حالة وعي عند بعض المسيحيين، فبعضهم اعتبر أن الغرب و”إسرائيل” هو الحليف، وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه كمسيحيين، ودفعنا جراء ذلك فاتورةً باهظة، ولكن كما صمد أجدادنا علينا أن نصمد في وجه أي مخطّط قد يحاك لتهجيرنا، لا سيما من قبل “إسرائيل” الكيان العدائي للوجود المسيحي”.
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