عواد: موقفنا واضح للمحافظة على جميع المكونات وعدم عزل أي منها

اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ربيع عواد في تغريدة له :” إن الإختلاف والتنوع يشكل غنى للوطن، أما التهديد والتهويل بالحرب والإيحاءات والتخوين فإنها لا تبني وطن ولا تستدعي الرد.”
وقال مبادؤنا راسخة: المقاومة هي حق مشروع للدفاع عن حدودنا وثرواتنا ونتواصل مع شركائنا في الوطن بالقضايا الإستراتيجية ونختلف ببناء الدولة وملفات الفساد ، نؤمن بالحوار سبيلاً للحل وعدم الإستئثار بالرأي ، وموقفنا واضح للمحافظة على جميع المكونات وعدم عزل أي منها، بل التواصل مع الجميع. “
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