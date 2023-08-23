عواصف رعدية تضرب أماكن متفرقة في السعودية ( فيديو )

مقاطع فيديو وصور توثق مشاهد مخيفة لهبوب رياح وعواصف شديدة على منطقة مكة المكرمة.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو “مخيفة” توثق هبوب رياح ممطرة وعاصفة شديدة على منطقة مكة المكرمة.
ونشر حساب “طقس” الموثق في منصة “إكس”، المختص بالمتابعة اليومية لأخبار الأمطار في السعودية والخليج، مقاطع فيديو للعاصفة في مكة.
وأظهر مقطع فيديو إصابة المواطنين بحالة من الهلع، جراء العاصفة الممطرة الشديدة التي اقتلعت الأشياء من أماكنها، إذ تطايرت في الهواء بشكل عجيب، كما يمكن سماع أصوات صياح وصراخ.
وبيّنت مقاطع الفيديو الرياح وهي تقتلع اللوحات الإعلانية في شوارع مكة المكرمة، والسيول تداهم أحياء المدينة.
ووثّق فيديو شدة عصف الرياح في سحابة مكة، فيما أظهر مقطع آخر عصفاً رعدياً قوياً وغزيراً في مشعر عرفات.
كما تم توثيق لقطات جميلة للبرق على “برج الساعة”.
وفي 15 آب/ أغسطس الحالي اقتلعت عددٍ من الأشجار في محافظة خميس مشيط جنوب غرب السعودية بعد تعرضها لـ عواصف رعدية شديدة.
وفي أيار/ مايو الماضي تسببت عاصفة ترابية في شبه انعدام في الرؤية في السعودية.
المصدر: الميادين
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