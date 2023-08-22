عودة أزمة الرئاسة إلى “الملعب” اللبناني! (الديار)

أشارت اوساط ديبلوماسية لـ”الديار”، إلى أن المواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية، سواء بخصوص الرئيس، لم تعد اولوية فرنسية بعد تخلي الدول الاربع عن الفرنسيين، ولم يعد الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ملزما “بخريطة الطريق” التي رسَمَتها “الخماسية”، هو يراهن على الوقت لاستعادة الزخم لحراكه على خطين: الاول اقليمي والثاني داخلي.
وتقر تلك الاوساط، بعودة ازمة الرئاسة الى “الملعب” اللبناني مع التقدم المضطرد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، فالفرنسيون باتوا يعوّلون على نجاحه للبقاء على “قيد الحياة” سياسيا، فيما تخشى دول “الطاولة” نجاحه، باعتباره يُغير المشهد السياسي بالكامل، ولهذا تجري محاولات حثيثة من قبل القطريين للتواصل مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في محاولة لفهم طبيعة الحوار الدائر مع الحزب، ومدى استعداده للذهاب بعيدا في القبول بتبني ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة.
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