عودة جزئية للمساعدين القضائيين إلى العمل في هذه المناطق

أشار المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا ومحاكم صور وجزين وجويا، في بيان إلى أنّه “على ضوء الدعوة لمجلس الوزراء للانعقاد عصر اليوم الثلاثاء لإعادة النظر في رواتب وتقديمات موظفي القطاع العام، وإفساحاً في المجال أمام هذه التدابير لتأخذ مجراها، وإبداءً لحسن النية حيث أن الإضراب ليس هدفاً بحد ذاته، نعلن العودة الجزئية إلى مزاولتنا أعمالنا اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، ضمن نظام المناوبة المعتمد قبل إعلان الإضراب الأخير، على أن نحدد موقفنا من المقررات المنتظرة في حينه”.
المصدر: المركزية
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