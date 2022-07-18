عون أمام وفدٍ أميركي: لا لأيّ تأخير في ترسيم الحدود البحرية

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (تاسك فورس فور ليبانون) برئاسة السيد ادوارد غبريال وعضوية نائب رئيس المجموعة نجاد عصام فارس والسيد جاي غزال والسيدة شيّان معوض، وبحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وفي كلمة له أمام الوفد، أكد عون أن “الأحداث الراهنة هي نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات وامتناع المسؤولين لسنوات عن معالجته”.
وشدّد عون على ضرورة “تشكيل حكومة جديدة تتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مطالباً بعدم حصول أي تأخير في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والمحافظة على استقرار الحدود.
أما السفير غبريال، فأعلن أن “المحادثات كانت جيّدة للغاية”، وقال: “نقف الى جانب اللبنانيين بحزم، وعلى الحكومة اللبنانية أن تعمل بسرعة لاجراء الاصلاحات والتغييرات لأن الوقت ينفذ”.
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