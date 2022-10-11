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الرئيس عون تابع مع الحجار خطوات تحقيق عودة النازحين الى بلادهم￼
محلي
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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، وعرض معه لاوضاع الوزارة والخطوات المبذولة للتخفيف من وطأة الازمة التي يعيشها لبنان عن المواطنين، اضافة الى المراحل التي قطعتها المساعي اللبنانية لتأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين في ضوء القرارات المتخذة في هذا السياق.

واشار الحجار بعد اللقاء، الى انه “تم وضع اللمسات الاخيرة على امكان تحقيق هذه العودة في وقت قريب للمجموعة الاولى من النازحين الى سوريا، وهي خطوة تشكل المرحلة الاولى من هذا المسار الذي يتوقع ان يستمر باطراد خلال الفترات المقبلة، بهدف التخفيف من اعداد النازحين السوريين، لما فيه مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء”.

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