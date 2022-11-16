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غادة عون: بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى… تكشف السرية المصرفية عن حساباتها
محلي
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الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022
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غرّدت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر بالقول: “بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى تكذب هالاشاعة وتكشف السرية المصرفية عن حساباتها سندا للقانون .هذا الادعاء فارغ المضمون ويسمح لي لاحقا بالادعاء عليها بجرم الافتراء .فانا لم اتهمها مطلقا ولم اقل ان المستند صحيح حتى تدعي اني افتريت عليها. فلم اؤكد صحته بل الى العكس شككت بذلك.”

وأضافت: “وانا فقط طرحت للنقاش موضوع قانون رفع السرية المصرفية على اساس أقوال كثيرة جرى التداول بها في الإعلام عن تحويلات للـPEPS وهذه الأقوال والوثيقة المذكورة تخولني كنيابة عامة اعتبارها بمثابة اخبار لتطبيق قانون رفع السرية المصرفية. الا اذا كان المقصود فقط ترهيب القضاءا.”

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