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غادة عون: رغم كل الهجمات التي أتعرض لها لست ضعيفة الا امام الحق والقانون
محلي
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الجمعة 14 تموز 2023
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ردت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان على خبر نشره موقع “ليبانون ديبات” تحت عنوان “قضاة شركاء في جريمة “نهر الكلب” علي إبراهيم وغادة عون”، وقالت: “آسف لقيام موقع “ليبانون ديبات” بالترويج لاخبار غير صحيحة تماما .انا اعطيت اشارة بوضوح بتفكيك الموقع واعطيت مهلة حتى أول أسبوع من شهر آب، لانهم كانوا قد استحصلوا على ترخيص من وزير الطاقة وتكبدوا مبالغ كبيرة لتركيب المسرح.أنا رغم كل الهجمات التي أتعرض لها لست ضعيفة الا امام الحق والقانون، لذلك اقتضى التوضيح”.

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