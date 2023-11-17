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غارة جوية اسرائيلية بين بلدتي زبقين وطير حرفا
محلي
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الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
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 صور – شن الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل غارة جوية ما بين بلدتي زبقين وطير حرفا. 

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