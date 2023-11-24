غالانت لنظيره الايطالي: هدنة غز_ة موقتة وسنعود بعدها بقوة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم أن الهدنة الحالية مع حركة حماس في قطاع غزة ما هي إلا “توقف قصير ومؤقت” ستستأنف إسرائيل بعده العمليات بكامل قوتها العسكرية.
وقال غالانت في تصريحات لنظيرة الإيطالي الذي يزور تل أبيب “سيكون هناك توقف قصير ثم سنواصل العمليات بقوة عسكرية كاملة”، مضيفاً “لن نتوقف إلا حين نحقق أهدافنا: تدمير حماس وإعادة الرهائن من غزة لإسرائيل”.
كما تابع “هناك 240 رهينة، وهو أمر لا يمكن أن نقبله ولا أن نتهاون معه”، وذلك وفقا لما ذكره مكتبه.
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