غانتس: إسرائيل كانت مرنة بملف الترسيم مع لبنان وانه لأمر مخزٍ أن 10 سنوات قد ضاعت دون التوصل لحل￼

أعلنت قناة “11” العبرية، خلال برنامج “الأسبوع”، أن “مسؤولين كبار في قطر أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيل يين ولبنان يين كبار للمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز، أو بالتعاون مع شركة “توتال” الفرنسية”.
بدوره، اعتبر وزير الدفاع العدو الأسرائيلي بيني غانتس، في حديث مع موقع “كان 11″، أن “الصفقة (الاتفاق) الحالية عادلة، مع إمكانات جيدة للغاية لكلا الجانبين”، لافتاً الى أن “إسرائيل كانت مرنة، لكن الامتياز سيؤتي بثماره، وانه لأمر مخزٍ أن عشر سنوات قد ضاعت..كان من الممكن أن نتوصل إلى حل حتى في ذلك الوقت”.
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