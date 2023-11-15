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غريفيث: “مجزرة” غزة يجب أن تتوقف
إقليمي/دولي
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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
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طالب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية “لكبح جماح المذبحة” الجارية في غزة، بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء، أكبر مستشفى في القطاع الفلسطيني. 

وقال مارتن غريفيث في بيان اوردته “فرانس برس”:  “بينما تبلغ المذبحة في غزة مستويات جديدة من الرعب كل يوم، يواصل العالم مشاهدة ذلك في حال من الصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال الخدج ويُحرم السكان بأكملهم من وسائل البقاء الأساسية. لا يمكن السماح باستمرار هذا الأمر”.

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