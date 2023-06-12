غريو تغادر في آب وماغرو يخلفها.. لودريان في لبنان بعد الاربعاء

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو التي لم تشأ الإدلاء بأي تصريح.
وفي دردشة مع الصحافيين اعلن بوحبيب انه تبلغ من غريو ان زيارة الموفد الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في القريب العاجل لكن بعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء المقبل ونحن رحبنا به خصوصا وانه ديبلوماسي مخضرم ونتمنى له النجاح في مهمته”.
اضاف بوحبيب: “كما بحثنا في موضوع قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) خصوصا واننا نطالب بإزالة الفقرة التي تضمنها قرار التجديد لليونيفيل السنة الماضية حول توسيع حركة اليونيفيل في الجنوب وابلغناها استعداد الجيش اللبناني لمواكبة اليونيفيل في تحركاته وتمنينا عليها تأمين المحروقات والبنزين للجيش اللبناني لمواكبة اليونيفيل”.
كما ابلغتني السفيرة غريو عن احتمال مغادرتها لبنان في شهر آب المقبل لاستلام مهامها كمديرة لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية على ان ينتقل سفير فرنسا في أنقرة هيرفيه ماغرو الى بيروت ليتسلم مهامه الديبلوماسية كسفير لفرنسا لدى لبنان.
سفير روسيا: كما التقى بوحبيب سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي غادر ايضا دون الادلاء بأي تصريح واكد بوحبيب انه أثار مع السفير روداكوف موضوع حذف الفقرة التي تضمنها بيان التجديد لليونيفيل حول توسيع عملها وتحركاتها في الجنوب. كذلك طالب بوحبيب ان تكون مساعدات الجيش اللبناني كاملة على مدار السنة خصوصا لجهة المحروقات .
كما تم البحث في عدم تسييس عمل المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة التزاما بالتوصية الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية العرب يوم كان لبنان رئيسا.
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