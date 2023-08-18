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غسان سعود في حلقة نارية: نحن في اخطر مرحلة عشية المفاوضات… والحزب سيعطي باسيل ما يريد!
حوار اليوم
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الجمعة 18 آب 2023
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حوار اليوم مع الصحافي غسان سعود

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