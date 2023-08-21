غسان عطالله: سنبقى نثق بك جنرال الاوادم

كتب غسان عطالله عبر حسابه في منصة X:”يوماً بعد يوم ستظهر الحقيقة وستتحقق أمور كانت للبعض أوهاماً، يومها سيندم كثيرون لأنهم لم يقفوا إلى جانب الحق، وبسكوتهم دعموا الباطل … أما نحن كنا ومازلنا وسنبقى نثق بك جنرال الاوادم ونثق بخط التيار الوطني الحر”.
كتب غسان عطالله عبر حسابه في منصة X:”يوماً بعد يوم ستظهر الحقيقة وستتحقق أمور كانت للبعض أوهاماً، يومها سيندم كثيرون لأنهم لم يقفوا إلى جانب الحق، وبسكوتهم دعموا الباطل … أما نحن كنا ومازلنا وسنبقى نثق بك جنرال الاوادم ونثق بخط التيار الوطني الحر”.
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