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غسان عطالله: شكرا فخامة الرئيس
محلي
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الثلاثاء 11 تشرين الأول 2022
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غرد النائب غسان عطالله عبر “تويتر”: “‏فعلها ميشال عون. شكرا فخامة الرئيس”.

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