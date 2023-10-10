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غسان عطالله عن تطوّرات غزة: لو لم يكن هناك الكثير تحت الأرض لكنا شهدنا ما نشهده فوق الأرض
نبض بيروت
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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
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نبض بيروت مع عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله

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