موقع البرامج
نشرات الأخبار
غسان عطالله في هجوم على جعجع: اذا بدنا نحكي بس من ال٢٠٠٥ لليوم ما في مرة قلت شي وزبطت معك
محلي
|
الإثنين 08 أيار 2023
Post Views: 509

غرد النائب في تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر تويتر: يا أستاذ جعجع اذا بدنا نحكي بس من ال٢٠٠٥ لليوم، ما في مرة قلت شي وزبطت معك، منأمل اليوم تصوب موقفك الرئاسي بركي بيمشي الحال هالمرة وبيرتاحوا اللبنانيين من نظرياتك وتنجيمك وانعدام رؤيتك

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com