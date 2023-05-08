غسان عطالله في هجوم على جعجع: اذا بدنا نحكي بس من ال٢٠٠٥ لليوم ما في مرة قلت شي وزبطت معك

غرد النائب في تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر تويتر: يا أستاذ جعجع اذا بدنا نحكي بس من ال٢٠٠٥ لليوم، ما في مرة قلت شي وزبطت معك، منأمل اليوم تصوب موقفك الرئاسي بركي بيمشي الحال هالمرة وبيرتاحوا اللبنانيين من نظرياتك وتنجيمك وانعدام رؤيتك
غرد النائب في تكتل لبنان القوي غسان عطالله عبر تويتر: يا أستاذ جعجع اذا بدنا نحكي بس من ال٢٠٠٥ لليوم، ما في مرة قلت شي وزبطت معك، منأمل اليوم تصوب موقفك الرئاسي بركي بيمشي الحال هالمرة وبيرتاحوا اللبنانيين من نظرياتك وتنجيمك وانعدام رؤيتك
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