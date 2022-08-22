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غسان عطالله: ملف الكهرباء من الـ٩٤ لليوم خير شاهد على سياساتكن الخاطئة وعرقلة الخطط العلمية
محلي
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الإثنين 22 آب 2022
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غرد النائب غسان عطالله على تويتر قائلاً:

“رح نضل مع فكر بناء الدولة القوية والمؤسسات والخدمات المتساوية لكل المواطنين، وضد مصالحكن الشخصية على حساب مصلحة الشعب وملف الكهرباء من ال٩٤ لليوم خير شاهد على سياساتكن الخاطئة وعرقلة الخطط العلمية”

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