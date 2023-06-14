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غسان عطالله يصعد: لن ننتخب فرنجية لو بقينا وحدنا ونحنا ما منجيب متهمين يقعدوا بالصف الأول بالمناسبات
نبض بيروت
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الأربعاء 14 حزيران 2023
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نبض بيروت مع غسان عطالله

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