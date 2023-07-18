نقلت “روسيا اليوم” عن رئيس شركة “نيسان” السابق كارلوس غصن إنه لم تكن أمامه أي فرصة لمحاكمة عادلة في اليابان، مؤكدا أنه ليس نادما على مغادرتها.
ولفت في حديث للصحافيين في طوكيو عبر دائرة تلفزيونية، إلى أن “الشركة اليابانية وشركة Renault تحاولان التعاون على نطاق صغير للغاية ومحدود باتفاق جديد يهدف لإصلاح تحالفهما طويل الأمد”.
وبشأن محاكمته، قال غصن: “لم تكن أمامي أي فرصة لمحاكمة عادلة في اليابان ولست نادما على مغادرتها”، مضيفا :”أن النظام القضائي في لبنان سيادي مثل نظيره في اليابان وسيتم استدعاء شهود”.
وتعقد Nissan وRenault مناقشات بخصوص اتفاق نهائي لإصلاح تحالفهما، بعد الإعلان في كانون الثاني أن الاتفاق سيشهد خفض Renault حصتها في نيسان إلى 15% من نحو 43% لتكون الشركتان على قدم المساواة.
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